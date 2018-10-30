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Полиция Павлограда Днепропетровской области расследует факт нападения на члена общественной организации «Национальные дружины» Юрия Малимонова. Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, сообщает 112 Украина.

Так, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

По словам Старчевской, злоумышленник напал на Малимонова сзади, применил слезоточивый газ и нанес несколько ударов по голове. Мужчина был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Павлограда в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные действия.

Напомним, 29 октября в Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста «Национальных дружин» Юрия Малимонова.
ForUm

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