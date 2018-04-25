Киевские полицейские выдворили из Украины «вора в законе» «Тенго Гальского» или «Тенго Питерского», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники уголовного розыска столичной полиции получили оперативную информацию, что криминальный авторитет, которого они задержали в прошлом году и выдворили на его родину, снова вернулся и находится в Днипро. Правоохранители отправились в командировку и задержали его.

35-летний гражданин Грузии, известный в криминальном мире как «вор в законе» по кличке «Тенго Питерский», был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство.

«Установлено, что «Тенго Питерский» прибыл в 2018 году в аэропорт «Борисполь», после чего отправился в город Днипро. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. В Украине «Тенго Питерский» встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, «вора в законе» интересовали все направления криминала - ограбления и незаконные завладения автомобилями», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Сотрудники киевской милиции провели «Тенго Питерского» в принудительное путешествие назад в Турцию. Кроме того, решается вопрос о запрете въезда муже на территорию Украины сроком на три года.

Правоохранители не впервые сопровождают за границу этого гражданина Грузии.

13 декабря 2016 года правоохранители выдворили«Тенго Гальского» с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.

19 сентября 2017 года его повторно выдворили за пределы нашей страны.