В вопросе строительства «Северного потока-2» Германия действует вопреки позиции Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Польское радио.

По его словам, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на «Северный поток-2» должна распространяться третья газовая директива.

«Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес... Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию», - сказал Чапутович.

Глава польской дипломатии также отметил, что Варшава во многом согласна с немецкой политикой. «Речь идет, например, о позиции в отношении России, необходимости сохранения санкций против России за агрессию в Украине. Мы надеемся на хорошие переговоры и тесное сотрудничество между нашими государствами в ближайшем будущем», - отметил Чапутович.

В пятницу, 2 ноября, в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что одной из тем консультаций будут разногласия по поводу строительства газопровода.

Напомним, депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода »Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.