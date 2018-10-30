Из-за некорректной работы программного обеспечения «Жилищные субсидии» и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отображен размер назначенной субсидии. Об этом сообщают в Департаменте социальной политики КГГА.

«Потребителям не стоит беспокоиться, ведь после устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантов будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. То есть, гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии», - пояснили в ведомстве.

«Так, к примеру, если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии», - комментирует директор Департамента Юрий Крикунов.

По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотапливаемый (летний) период, пересчет на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения. А те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут оформить ее до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона.

Напомним, изменения в начислении субсидий введены в действие в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2018 № 841 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».