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Голосеевский райсуд Киева продлил до 27 декабря арест  бывшему переводчику Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что сторона защиты просила суд о домашнем аресте, ссылаясь на то, что по их мнению, в этом деле нет пострадавших и не причинен материальный ущерб.

Однако суд постановил, что за подобное обвинение, а именно государственную измену, ст. 112 УК не предвидится домашний арест и продлил срок содержания под стражей Ежову на 60 суток, до 27 декабря включительно.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 26 ноября.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет
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