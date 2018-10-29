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России придется выстроить оборонительный пояс, в тот числе в непосредственной близости к Сочи, если Украина и Грузия станут членом НАТО. Об этом заявил в понедельник директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, сообщает ТАСС.

«Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи, придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия со стороны вероятного противника, это неизбежно», - сказал Келин.

По словам дипломата, сопоставимой военной и экономической проблемой для России стало бы и вступление в альянс Украины. «У нас совместная протяженность границы колоссальная, она совершенно не оборудована, значит, нам придется выстраивать там оборонительные эшелоны и переводить острие наших оборонительных построений в том числе на юг», - констатировал он.

При этом Келин подчеркнул, что о скором вступлении Украины и Грузии в НАТО пока говорить не приходится. «Но если наши западные партнеры пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, то, конечно, это может произойти, и нам придется к этому серьезно готовиться», - заключил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует «крайне негативно», если Украина или Грузия вступит в НАТО.
ForUm

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