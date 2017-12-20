Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.
«Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», - говорится в сообщении.
При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб задержали на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.
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