Украинцы, которые участвовали в боевых действиях, иначе воспринимают действительность. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил в интервью ZN.UA, передает издание «Гордон».

«У тех, кто прошел войну, восприятие реалий жизни черно-белое. Я не один раз там полазил с ними. Через полдня я уже такой, как они. Но я приехал и уехал, а они – в неизменной картинке постоянного стресса», – сказал он.

По словам главного военного прокурора, в украинской армии на 250 тыс. военнослужащих приходится 632 психолога, а этого мало.

Матиос отметил, что за четыре года войны на Донбассе в украинской армии зафиксировано 615 самоубийств.

«Самое главное – только треть самоубийств совершены в зоне АТО, во время несения службы. Остальные – после ухода в пункты постоянной дислокации на восстановление», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, прокуратура отрабатывает 4 основные версии относительно причин аварии истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.