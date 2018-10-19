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Прокуратура отрабатывает 4 основные версии относительно причин аварии истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

«Сейчас отрабатывают 4 основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе. В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет», - заявил Матиос.

Как сообщал ForUm, 16 октября около 17:00 на территории Винницкой области недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27Оба пилота погибли.

Командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Катастрофа произошла во время международных авиационных учений «Чистое небо-2018», которые начались 8 октября на аэродроме Староконстантинов на Хмельнитчине.

 
ForUm

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