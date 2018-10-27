На улицах Польши появилась реклама, на которой изображены трудовые мигрантки из Украины, пишет Свидок.

«Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — псевдоним выдающейся поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистических и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — зато Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру», — отметила автор плакатов Оксана Брюховецкая.

Также, по словам женщины, статус украинок в Польше должен стать предметом дискуссии. При этом пользователи сети считают, что подобная реклама является унижением образа украинских заробитчанок.

«Это противно. А сколько полячек, которые драят туалеты в Англии, Германии, США?», «А какая цель? Закрепить у поляков стереотипы об украинцах?», «какое оно противное», — пишут они.