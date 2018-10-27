Ровно три года назад в Украине состоялись местные выборы. Новых мэров выбирали 19 областных центров страны, а победителей определяли во втором туре. В столице мэром снова стал Виталий Кличко, победив во втором туре своего конкурента – Борислава Березу. «Слово и Дело» подсчитало, сколько обещаний с тех пор дал мэр Киева, а также сколько из них и какие – выполнил.

Во второй раз мэром Киева Виталий Кличко стал 16 ноября 2015. Если в список его новых обещаний добавить и предвыборные, то получится, что он дал 169 заверений, из которых 60 выполнил и 43 – провалил. Еще 66 намерений ему предстоит воплотить в жизнь.

Из того, что удалось мэру, стоит отметить его выполненное обещание – отремонтировать 300 километров дорог в 2017 году. Напомним, что в 2016-м он гордился тем, что город финансово «осилил» 200 км дорог.

«Для сравнения в 2014 году эта цифра составляла почти 37 км, а в 2015 – 128 км. Я считаю, это очень важный показатель. Это означает, что Киев обновляет инфраструктуру, становится европейским городом. И задача на следующий год (2017 – ред.) – сделать как минимум 300 км дорог», – сказал мэр столицы и в конце года отчитался, что дорожники отремонтировали рекордные 302 км дорог и проездов.

Еще столичный мэр обещал провести финал Лиги чемпионов-2018 на высшем уровне. Напомним, что 26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов – в главном матче встретились английский «Ливерпуль» и «Реал» (Мадрид). Матч посетило около 20 тысяч болельщиков из-за границы. Во время финала к патрулированию было привлечено около 10 тысяч сотрудников полиции, а также Национальную гвардию и СБУ. За безопасностью во время матча на трибунах и подходах к стадиону следило 500 камер.

Президент УЕФА Александр Чеферин, отметил, что при организации финала Лиги Чемпионов в Киеве не было допущено ни одной ошибки. Он также добавил, что если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги Чемпионов, он сможет организовать любое крупное мероприятие.

Также мэру удалось, как он и планировал, во всех районах Киева ввести проект «Врач в вашем доме» до конца 2018 года. Проект предусматривал, что каждый киевлянин сможет проконсультироваться с медиками, пройти элементарные тесты на определение индекса здоровья, пройти экспресс-диагностику для выявления на начальной стадии заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Летом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что проект «Врач в Вашем доме» заработал во всех районах столицы.

В качестве пилотного варианта Проект около трех месяцев отрабатывался в Подольском районе столицы. За это время врачи проконсультировали более 1500 человек.

Несколько хуже даются Кличко «строительные» обещания. Он заверил, что ко Дню флага в Киеве будет установлен самый высокий флагшток.

«Введение в эксплуатацию флагштока планируется ко Дню Флага – 23 августа 2018 года. И я хотел бы, чтобы не спекулировали, мол, зачем это нужно, а понимали важность установления главного флагштока Украины», – подчеркнул городской голова.

Флагшток-рекордсмен планировалось установить на территории музея истории Украины во Второй Мировой войне. Мэр Киева рассказал, что флагшток будет стальной высотой 75 м и весить 85 тонн, а размер флага – 12,5 м х 19 м.

Однако, весной Кличко сам признался, что КГГА не успеет установить флагшток ко Дню флага, поскольку этот вопрос еще не согласован с Министерством культуры. И хотя на этот проект Киевсовет даже принял бюджет, в обещанный срок установить флагшток не успели.

Нечто подобное получилось с обещанием мэра по зоопарку. «Первую очередь обновленного зоопарка откроем следующей весной», – заверил мэр в августе 2017 года. Планировалось провести реконструкцию озер со стороны проспекта Победы, вольеров приматов, строительство входной группы «Южная» и «Универсального павильона» с открытым вольером.

Но в мае 2018 года реконструкция первой очереди зоопарка была еще в самом разгаре. По словам и.о. директора КП «Житлоинветбуд-УКБ» Сергея Даниловича, в Киевском зоопарке уже завершили демонтаж домиков и вольеров животных, приступили к строительству смотрового амфитеатра и открытых вольеров приматов.

Еще Кличко собирался в 2017 году начать капитальный ремонт аварийного Шулявского моста, который, по словам мэра «устал», и строительство нового путепровода на Шулявке, построенного еще в 1968 году.

«Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода», – заверил Кличко.

Но не судьба. В марте 2017-го еще продолжалось рассмотрение вариантов новой развязки на месте устаревшего путепровода. В июне Кличко сообщил, что расчетная стоимость проекта реконструкции составляет 400 млн грн, работы, которые начнут этой осенью, будут продолжаться полтора года.

В конце года он уточнил, что реконструкцию начнут лишь весной 2018 года. «Наша задача – осуществить не только реконструкцию моста, а сделать современную и удобную транспортную развязку», – сказал мэр.

По последней информации, злосчастный мост таки закроют с 1 ноября 2018 и работы продлятся два года.

Следует отдать должное Кличко за чувство юмора, ведь свой перл об «уставшем» мосте, который быстро превратился в мем, он использовал и по отношению к Крещатику, когда обещал что улицу отремонтируют к лету 2019 года.

«Действительно, Крещатик сейчас находится в «уставшем» состоянии. Но мы с вами встретимся на нем летом следующего года (2019 – ред.), И вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улице столицы», – отметил Кличко.

Еще он намерен начать строительство двух станций метро на Виноградаре в 2018 году. Об этом мэр сообщил, когда отчитывался о работе в 2017 году и очертил планы на следующий год.

Весной «Киевский метрополитен» в пятый раз перенес аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии, которая должна соединить станцию «Сырец» и массив Виноградарь. Об этом свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе ProZorro.

Как пояснили в компании, причина переноса аукциона – отсутствие предложений.

Киевляне еще не забыли, как в 2014 году Кличко, еще в качестве претендента на кресло мэра пообещал Киеву через 5 лет сделать метро на Троещину.

Но через два года столичный голова объяснил, что о метро на Троещину можно будет говорить только после запуска Подольско-Воскресенского моста. При условии надлежащего финансирования на его достройку потребуется около 3 лет.

А уже в декабре 2016-го заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак сообщил, что городская власть приостанавливает планы по строительству ветки метро на Троещину. В качестве альтернативы жителям микрорайона предложили «скоростной коридор», обособленную линию для коммунального транспорта. По словам Сагайдака, чтобы построить линию метро на Троещину потребуется лет 10-15, а учитывая то, как идет такое строительство в Украине, то и все 20 лет.

Поэтому известие о метро на Виноградарь закаленные обещаниями Кличко жители города восприняли достаточно умеренными шутками.

Если серьезно, то за три года каденции Виталий Кличко, исходя из анализа его обещаний, больше всего интересуется ремонтом улиц и дорог. В этом направлении он выполнил 11 обещаний, а это 18% от всех намерений мэра. На втором месте среди тем, которые больше всего интересуют мэра столицы, оказались вопросы благоустройства (парки, скверы, все на благо города). Здесь он выполнил 9 обещаний (15%). И третья по важности для Кличко тема – образование (детские сады, школы) – 6 выполненных обещаний (10%).