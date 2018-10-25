Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского и еще двух российских парламентариев Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, обвиняемых в финансировании терроризма, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

На сегодня в этом уголовном производстве утвержден обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины, который вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, и направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе 2017 года ГПУ составлено сообщение о подозрении депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.

В июле ГПУ составила сообщение о подозрении двум депутатам Госдумы РФ от ЛДПР.

18 сентября Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Жириновского и еще двух российских парламентариев.