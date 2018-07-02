Генеральной прокуратурой составлено сообщение о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации, членам Либерально-демократической партии РФ в финансировании террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», сообщает отдел коммуникации с общественностью и СМИ ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что два депутата Госдумы РФ, находясь на территории Москвы, в марте-июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» в составе организованной Владимиром Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Госдумы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей «ДНР» в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения «ЛНР» и «ДНР», а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории РФ по сбору соответствующих средств.

Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению «ДНР», а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы «Сомали» М. Толстых (позывной «Гиви»), на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории донецкого аэропорта.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27.06.2018 сотрудниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлены сообщение о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Инкриминируемые им уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2016 года ГПУ согласовала сообщение о подозрении гражданину Украины в уголовном производстве по факту содействия гражданином Российской Федерации Владимиром Жириновским и другими неустановленными лицами деятельности террористической организации «Луганская народная республика». Позже ГПУ начала процедуру его заочного осуждения.

В августе 2017 года ГПУ составлено сообщение о подозрении депутату Госдумы рФ Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.