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На Соборной площади Днипра неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.

Предположительно, акт вандализма произошел ночью или рано утром, потому что возле памятника ощущается запах свежей краски, сообщает Информатор.

Неизвестные оставили возле памятника несколько надписей, которые отображают их политические взгляды. Слева от памятника можно прочитать: «Ні червоному терору», а справа — «Смерть катам».

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, к ним не обращались по поводу издевательства над памятником.
ForUm

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