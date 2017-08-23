Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении гражданину Российской Федерации Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

В ГПУ отметил, что за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории донецкого аэропорта.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины относительно Жириновского составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Напомним, в апреле 2016 года ГПУ согласовала сообщение о подозрении гражданину Украины в уголовном производстве по факту содействия гражданином Российской Федерации Владимиром Жириновским и другими неустановленными лицами деятельности террористической организации «Луганская народная республика». Позже ГПУ начала процедуру его заочного осуждения.