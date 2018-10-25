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Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении осужденного в оккупированном Крыму фигуранта «дела украинских диверсантов» Евгения Панова, сообщает ТАСС.

«Приговор Верховного суда Республики Крым от 13 июля оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в апелляционном определении Верховного суда РФ.

Отмечается, что приговор вступил в силу. О его пересмотре просили и сторона защиты, и сторона обвинения – «в связи с чрезмерной мягкостью». Заседание апелляционной инстанции прошло в закрытом режиме.

Как сообщал ForUm, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным  ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.
ForUm

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