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Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыму 4 апреля продлил арест фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову еще на 6 месяцев, сообщает Крым.Реалии.

Судья Андрей Палий постановил проводить слушания дела в закрытом режиме. Первое заседание по существу запланировано на 16 апреля.

В феврале брат Евгения Панова Игорь Котелянец рассказал, что российские силовики в Крыму «заставляют» обвиняемого пойти на сделку со следствием. Панов отказался от сделки.

7 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест Панову. Он останется в СИЗО до 9 апреля 2018 года.

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным  ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.
ForUm

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