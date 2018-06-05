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Политзаключенный Евгений Панов отказался идти на «сделку со следствием» в оккупированном Крыму, поэтому его могут приговорить к максимальному сроку в 20 лет лишения свободы. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель ОО «Объединение родственников политзаключенных Кремля» Игорь Котелянец.

«На Евгения давили очень долго, он почти два года находился за решеткой. Ему говорили, что как только он пойдет на «сделку со следствием» и признает, что является украинским террористом, ему дадут 5 лет где-то, но если он этого не сделает – ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и также отправят очень далеко. Евгений ни на какие соглашения не пошел. Поэтому мы ожидаем, что его приговорят к максимальному сроку 20 лет», - заявил Котелянец.

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным  ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.

 
ForUm

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