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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что присуждение Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова незаконно осужденному в РФ украинцу Олегу Сенцову приблизит его освобождение.

«Убежден, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова», - говорится в Facebook Главы государства.

Порошенко поблагодарил Европейский парламент  за это важное решение.

«Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Это признание смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека», - написал Президент.

Напомним, заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2018.  
ForUm

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