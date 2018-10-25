Президент Украины Петр Порошенко убежден, что присуждение Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова незаконно осужденному в РФ украинцу Олегу Сенцову приблизит его освобождение.
«Убежден, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова», - говорится в Facebook Главы государства.
Порошенко поблагодарил Европейский парламент за это важное решение.
«Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Это признание смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека», - написал Президент.
Напомним, заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2018.
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