Национальная сборная Украины в октябре провела два поединка — обыграла Чехию в рамках Лиги наций и сыграла вничью с Италией в товарищеском матче. Благодаря этому команда Андрея Шевченко поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА и теперь занимает 27-ю позицию, сообщает Football.ua.

Сменился в рейтинге лидер. В прошлой версии Бельгия и Франция имели одинаковое количество очков, но по итогам октября Бельгия все же опередила французов. Уругвай и Англия поменялись местами, теперь англичане 5-е, а уругвайцы 6-е.

Колумбия поднялась на три места, обойдя, Чили, Аргентину и Германию и теперь занимает 11-е место. Сенсационный Гибралтар после двух побед поднялся на 8 позиций и теперь занимает 190-е место.