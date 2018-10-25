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24 октября в празднование Дня ООН румынские венгерские политические партии и организации подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которую подали в Организацию Объединенных Наций.

В частности, в нем говорится о притеснениях закарпатских венгров, сообщает Mukachevo.net.

«Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ», - отмечается в заявлении.

Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC).  
ForUm

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