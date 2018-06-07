Сборная Украины заняла 35 место в обновленном 7 июня мировом рейтинге национальных команд Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Украину в списке опередили Румыния (782), Ирландия (776), Парагвай (773), Венесуэла (755) и Сербия (751).
В топ-10 рейтинга ФИФА изменения произошли у сборной Польши, которая поднялась на 2 ступеньки, и сборной Испании, которая потеряла 2 позиции.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 7 июня:
1. Германия — 1558 (баллов)
2. Бразилия — 1431
3. Бельгия — 1298
4. Португалия — 1274
5. Аргентина — 1241
6. Швейцария — 1199
7. Франция — 1198
8. Польша — 1183
9. Чили — 1135
10. Испания — 1126
...
35. Украина — 733
По сравнению с маем, сборная Украины потеряла пять позиций.
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