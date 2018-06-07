Сборная Украины заняла 35 место в обновленном 7 июня мировом рейтинге национальных команд Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украину в списке опередили Румыния (782), Ирландия (776), Парагвай (773), Венесуэла (755) и Сербия (751).

В топ-10 рейтинга ФИФА изменения произошли у сборной Польши, которая поднялась на 2 ступеньки, и сборной Испании, которая потеряла 2 позиции.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 7 июня:

1. Германия — 1558 (баллов)

2. Бразилия — 1431

3. Бельгия — 1298

4. Португалия — 1274

5. Аргентина — 1241

6. Швейцария — 1199

7. Франция — 1198

8. Польша — 1183

9. Чили — 1135

10. Испания — 1126

...

35. Украина — 733

По сравнению с маем, сборная Украины потеряла пять позиций.