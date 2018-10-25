Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запрос в полицию в связи с новым нападением на лагерь ромов у железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Во время мониторинга и контроля за соблюдением принципа недискриминации была обнаружена информация в СМИ о том, что 23 октября вечером радикально настроенные лица совершили нападение на лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с Центральным железнодорожным вокзалом «Киев-Пассажирский», - говорится в сообщении.

В запросе уполномоченный просит принять предусмотренные законом меры по объективному, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств данного инцидента. В то же время выражена просьба принять меры превентивного характера в целях предупреждения совершения подобных противоправных действий в отношении представителей цыганской национального меньшинства.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что представители националистической организации С14 разогнали лагерь ромов на киевском вокзале.

В апреле они ликвидировали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.