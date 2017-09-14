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Международная федерация футбола (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира, сообщает сайт организации.

Так, сборная Украины, одержавшая победу над Турцией и проигравшая Исландии, поднялась на три позиции и занимает 24-е место. 

Лидер рейтинга изменился – на место Бразилии пришла Германия. Португалия поднялась на третье место.  

В августе Национальная сборная Украины потеряла две позиции и заняла 27-ю строчку в рейтинге ФИФА.
 
ForUm

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