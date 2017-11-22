Суд оштрафовал офицера воинской части в Калиновке на 2465 грн за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, которое могло привести к пожару на складе боеприпасов в сентябре этого года.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

9 ноября 2017 года военная прокуратура составила протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Небрежное отношение к военной службе»).

Установлено, что указанный старший офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 допустил на техническую территорию воинской части работников частного предприятия, которые переместили запрещенные легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы на территорию, где непосредственно хранились боеприпасы к танковым пушкам.

10 ноября 2017 по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении Калиновский районный суд привлек майора Б. к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.