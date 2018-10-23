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Боевики пытаются уничтожить Луганскую ТЭС в городе Счастье Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Счастье подверглось обстрелу из 80-мм артиллерии. Более 50 мин выпустил враг в направлении города, вероятно, пытаясь уничтожить Счастьенскую ТЭС. Террористы прекрасно понимают, что альтернативных источников электрогенерации сегодня нет, и работа ТЭЦ сегодня под вопросом из-за отсутствия угля», – отметил он.

По словам Клименко, электроподстанцию ​​в Кременной, которая соединит Луганщину с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.

«К счастью, несмотря на плотный огонь противника, разрушений и жертв нет. Поражает цинизм российских наемников, ведь они прекрасно понимают, что в области произойдет техногенный коллапс в случае остановки ТЭЦ. Первыми пострадают старики и дети», – подчеркнул он

Напомним, 22 октября боевики 3 часа обстреливали позиции ВСУ под Счастьем.
ForUm

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