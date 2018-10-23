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Народный депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.

Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник, передает Украинская правда.

«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене ... Одна на мениске, одна из-за порыва крестообразной связки», - заявила Савченко.

Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в СИЗО у нее началось воспаление.

По словам Савченко, врачи не советуют ей оперироваться в изоляторе, поскольку реабилитационный период будет от 6 до 9 месяцев. Сейчас ей порекомендовали заниматься на тренажерах.

«Я не имею возможности поставить тренажеры, даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», - подытожила подозреваемая.

Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.

Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание.

Ее ходатайство суд рассмотрит в 15:00 23 октября.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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