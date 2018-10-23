По результатам досудебного расследования под процессуальным руководством прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении экс-командиру роты «Торнадо», который является организатором совершения преступлений, и трем экс-бойцам роты – членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст . 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины, а также четырем соучастникам – экс-бойцам – по ч.1 ст. 294, ч 2 ст. 342 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты «Торнадо» при пособничестве работников ГУ «Киевский следственный изолятор», совершили тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившиеся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

Кроме того, бывшему командиру и бойцам указанной роты также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 УК Украины (приготовление к бегству из-под стражи).

22 октября прокурором в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования.

Также завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников «Киевского следственного изолятора», которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс - бойцам роты «Торнадо» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины.

В настоящее время в выделенном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

В итоги трех бойцов батальона «Торнадо», которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, других поместили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что «торнадовцы» облили бензином одного из

23 августа суд арестовал двух сотрудников Киевского следственного изолятора, подозреваемых в пособничестве бывшим бойцам роты МВД Украины «Торнадо».