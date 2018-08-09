В Киеве под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию бойцов расформированной спецроты «Торнадо».

Утром экс-бойцов роты должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ, сообщает Цензор.НЕТ.

Позже к месту событий прибыли бойцы Национальной гвардии.

Сторонники торнадовцев пытались помешать правоохранителям этапировать экс-бойцов спецроты, но силовики расчистили путь для трех автозаков, на которых вывезли из СИЗО бунтовавших.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты «Торнадо» обвиняют в создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия.

Также им инкриминируют превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применением оружия и специальных средств; незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия; незаконное лишение свободы и похищение человека; пытки; доведение лица до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения; самовольное присвоение властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний с использованием форменной одежды сотрудника правоохранительного органа; незаконное проникновение в жилище и незаконное проведение в нем осмотра, совершенное служебным лицом с угрозой применения насилия; вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения и угрозой убийства; вымогательство официальных документов, совершенное из корыстных побуждений, что повлекло нарушение работы учреждения; незаконное завладение паспортом гражданина Украины.