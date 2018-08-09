Трех бойцов расформированной спецроты «Торнадо», которые содержались в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

По его данным, в камере, где содержались бойцы батальона, проводились обыски согласно информации о вымогательстве денег от сокамерников.

«Требуют деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО. В рамках уголовных действий были проведены обыски сегодня. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры, СБУ и «Альфы» пришли в камеру к торнадовцам, и они оказали сопротивление», - рассказал он.

В результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей.

«Были использованы самодельные взрывпакеты, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере. Они делаются с помощью порошка и обычных спичек, что не запрещено для передачи заключенным. Один из взрывпакетов был активирован. Наш один работник получил травму. Будет инкриминирована 348 статья Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет», - отметил пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также он сообщил, что для стабилизации ситуации трех человек этапировали в учреждения Киевской области.

«Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, трое человек были вывезены из СИЗО. Другие лица, которые остались, помещены в карцер. (Трех человек перевезли. - Ред. ) в учреждения Киевской области», - сообщил Маслак.

О наличии у бойцов «Торнадо» холодного оружия свидетельствует видео, которое выложили в интернет сами бойцы.

«Есть прямой эфир, который вели торнадовцы. И они стояли с ножами и топором, где они договаривались, что должны убить наших работников. Это прямой стрим, - он уже есть в доступе. Фотографии и видео будут выложены на сайте Генпрокуратуры», - сказал Маслак.

Кроме того, он сообщил, что торнадовцы облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

«У них был бензин с собой. Одного из работников облили горючим, угрожая поджечь его. Поэтому мы открыли камеру. Никто из торнадовцев не пострадал», - рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также, по его данным, была информация о подготовке бойцов и подстрекательстве других к массовым беспорядкам.

«Во время обысков все те подозрения, которые у нас были, они нашли подтверждение», - подытожил Маслак.

Напомним, сегодня,9 августа, в Киеве под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию бойцов расформированной спецроты «Торнадо».