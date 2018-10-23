также в разделеСтолица
«Киевавтодор» показал карту отремонтированных дорог в столице 7
5% киевлян – все еще без горячей воды, тепло дали 63% домов 14
Масштабное ДТП на Печерске: полиция сообщила о 21 поврежденном авто 28
Опубликовано видео ДТП с «бешенным» автокраном в Киеве 99
В платежках киевлян за октябрь-ноябрь будет старая цена за тепло 30
Полиция уточнила: в ДТП на Печерске повреждены 19 авто 108
В центре Киева автокран смял 10 авто 80
Укрзализныця прокомментировала проблемы в работе городской электрички в Киеве 23
В Киеве задержали полицейских на вымогательстве $50 тысяч 79
В КГГА ответили Горбатюку по срыву следственного эксперимента на Майдане 28
Задержан второй участник резонансного ограбления с убийством в Киеве 62
В Киеве задержали бразильца с 4 кило кокаина 21
«Бабье лето» в Киеве завершилось 20
Киевлян призвали готовиться к ветру и мокрому снегу 38
В Киеве блокировали движение городской электрички 94
Горячая вода в Киеве: От «гидроудара» сломались счетчики и сантехника 167
В Киеве продавец шаурмы вычистил кассу заведения 112
Столичная подземка показала, как могут выглядеть квартиры, стилизованные под станции 33

За последние 6 лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, на сегодняшний день наибольшее количество угнанных автомобилей по стране – автомобили «Тойота».

Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум-класса в Киеве – 221.

«По итогам работы в 2018 году, из-за отсутствия комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств руководитель управления уголовного розыска ГУНП в Киеве уволен с занимаемой должности. Всего 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания», - сообщил Аброськин.

По его словам, остаются на свободе почти большинство задержанных за завладение транспортными средствами из-за лояльного законодательства и по решениям судей, которые считают, что похитителям место на свободе.

«А реалии свидетельствуют о том, что профессиональные воры авто пользуются и повторно совершают преступления. И сегодня это одна из главных проблем», - резюмировал он.      
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2591 грн.
52
Теги