Украинские конструкторы представили новую боевую машину на базе КрАЗа, который в разы мощнее «Града». Об этом сообщает «Командование «Север», пишет Апостроф.

«Берест» должен заменить старый советский БМ-21 Град, который сейчас стоит на вооружении ВСУ. Глубокую модернизацию 122-мм РСЗО провел ГП «Шепетовский ремонтный завод», а в качестве базы ГК «Укроборонпром» выбрал украинский КрАЗ нового перспективного поколения с компоновкой «кабина над двигателем», - говорится в сообщении.

Уточняется, что БМ-21 «Берест», по сравнению с «Градом», имеет большую мощность залпа и точность ведения огня, большую интеграцию цифровых систем управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для подготовки к открытию огня.