В этом году на программу «теплых кредитов» дополнительно выделено 100 млн грн. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба политика.

«На программу» теплых кредитов «дополнительно выделили в этом году 100 млн грн. Соответствующее постановление решения на сегодняшнем заседании правительства.

Дальше - запуск Фонда энергоэффективности, который будет предоставлять как финансовую поддержку ОСМД так и технические решения для энергоэффективных мероприятий.

Уже 500 000 семей воспользовались программой «теплых кредитов».

Регионы-лидеры: Львовская, Сумская и Киевская области», - сообщил Геннадий Зубко.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению намерено исключить предоставление компенсации по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа «теплых кредитов») для жителей отдельных квартир в многоквартирных домах.