ПАО «АвтоКрАЗ» не страшны санкции России, ведь компания с 2014 года не имеет никаких отношений с предприятиями РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Дина Стеганцева, передает ельАвто.

«С 2014 года« АвтоКрАЗ »никаких отношений с предприятиями РФ не имеет: мы не поставляем туда свою продукцию и не покупаем там комплектацию и материалы. «КрАЗ» давно переориентировался на альтернативных отечественных и зарубежных поставщиков, а также освоил отдельные номенклатурные позиции на заводах группы «КрАЗ» и других украинских компаниях. Реальной угрозы или ущерба от введения санкций РФ для «КрАЗа» нет и быть не может», - сообщила Стеганцева.

Напомним, единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, который имеет замкнутый технологический цикл производства, попал в российский список санкций.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.