Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил личный состав Управления разведки администрации Государственной пограничной службы с пятнадцатой годовщиной со дня создания.

Об этом ForUm’у рассказали в пресс-службе СНБО.

«В течение всего периода своего функционирования Управление стояло на страже национальных интересов Украины. В феврале 2014 руководители Управления были одними из немногих, которые не предали и не перешли на сторону агрессора, как это сделало руководство СБУ, СВР, МВД и других силовых структур», - сказал секретарь СНБО Украины.

По его словам, с обострением ситуации на востоке Украины сотрудники Управления в сжатые сроки развернули действенную агентурную сеть и смогли получить значительный объем полезной разведывательной информации.

По словам Турчинова, в последние годы все разведывательное сообщество Украины добилось кардинального повышения эффективности в проведении специальных мероприятий и извлечении нужной руководству государства информации. «Благодаря вашей самоотверженной и упорной работе создан надежный гзаслон, что является одним из ключевых элементов безопасности страны. Государство высоко ценит ваш профессионализм и верность воинскому долгу», - заявил он.

«Ситуация требует постоянного совершенствования системы пограничной разведки», - подчеркнул секретарь СНБО Украины, определив основные направления развития и усиления возможностей пограничной разведки.

«Уверен, что личный состав Управления и в дальнейшем будет достойно выполнять все задачи, которые определил украинский народ и руководство государства», - сказал Турчинов во время вручения разведчикам по поручению Президента Украины государственных наград.