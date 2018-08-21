Под посольством РФ в Киеве активисты провели акцию солидарности с украинским режиссером, политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым, сообщает Укринформ.

«К величайшему сожалению, сегодня имеем десятки политзаключенных, мы знаем, что режим так же пытается стоять до конца. Умолять режим - это то же, что и ожидать милосердия от серийного убийцы, который получает удовольствие от пыток. Единственное, что может на них повлиять - это общественное мнение, именно поэтому мы здесь. Для того, чтобы напомнить, что мы, собственно, помним и ожидаем освобождения политзаключенных», - заявил во время акции вице-президент Украинского центра ПЕН-клуба Николай Рябчук.

К акции присоединились несколько десятков активистов, участники мероприятия зачитали письма в поддержку заключенного режиссера. Некоторые активисты пришли вместе с детьми.

«Мы должны продолжать давить на власть, чтобы они искали какие-то рычаги давления, пусть они ищут рычаги влияния на «царя российского». Я надеюсь на то, что Олег выйдет живым, что остатков здоровья ему хватит, пока мы здесь боремся за него», - подчеркнула в своем выступлении сестра Сенцова Наталия Каплан.

Как символ международной акции «Солидарность с Олегом Сенцовым» активисты возле стен российского посольства разместили фрагменты колючей проволоки. Рисунки с колючей проволокой участники акции использовали также на плакатах и футболках.

Как сообщал Укринформ, во вторник, 21 августа, исполняется 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которую он объявил 14 мая с требованием освободить всех граждан Украины, осужденных в РФ к тюремным срокам по сфабрикованным делам.

Международный ПЕН-центр 14 августа начал марафон написания писем в поддержку Сенцова. Центры ПЕН со всего земного шара заявляли о намерении 21 августа в 11:00 (на 100-й день голодовки Сенцова) принести эти письма в консульства и посольства РФ в своих странах.

Как отметили организаторы, свои письма поддержки Сенцову в рамках акции, в частности, написали кинорежиссеры Кен Лоуч, Майк Ли, Том Стоппард, актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай, писатели Светлана Алексиевич, Иэн Рэнкин, Маргарет Этвуд и Нил Гейман.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

21 августа исполняется 100 дней с начала голодовки Сенцова.