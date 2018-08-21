Генпрокуратура собирает доказательства по делу против исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью »Украинской правде».

«Я говорю: сегодня в стране процветает контрабанда. Это факт? Владимир Борисович [Гройсман] говорит: «факт». Я предлагаю такой-то метод борьбы, он говорит «нет, я выбираю другой». О'кей, вы премьер-министр. При этом я обнаруживаю раз за разом огромные проблемы в работе таможенников», - заявил Луценко.

«Я его не публично призвал к смене команды на таможне. Теперь я делаю у вас это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможни обнаружили миллионы «контрабаса», - добавил он.

Генеральный прокурор заявил, что у него есть персональные претензии к Мирославу Продану.

«Да, у меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение. Говорю это раз и навсегда честно - это не значит рытье под Гройсмана», - сообщил Луценко.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан будет возглавлять ведомство, пока он возглавляет правительство.