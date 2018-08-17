Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области, который принял решение в пользу частного предприятия-участника схемы по хищению газа ОАО «Укргаздобыча».

16 августа 2018 на основании материалов расследования НАБУ прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу, сообщили ForUm’у в пресс-служба НАБУ.

«Служительницу Фемиды подозревают в принятии ею заведомо неправосудного решения в хозяйственном деле. В частности, судья обязала ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», которая является собственностью государства) передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следственного судьи в уголовном производстве Национального бюро (так называемая «газовое дело»)», - пояснили в НАБУ.

Это решение подозреваемая приняла на основании рассмотрения встречного искового заявления от частного общества, рассмотрение которого к тому же, прошло без уплаты истцом государственной пошлины, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тыс. грн.

По данным следствия, в пределах этого же хозяйственного дела судья удовлетворила ходатайство представителя частного общества: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ОАО «Укргаздобыча» при отсутствии документального подтверждения наличия оснований для удовлетворения такого ходатайства.

В дальнейшем указанное решение судьи хозяйственного суда Харьковской области было отменено постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда.

21 марта 2018 судье сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.375 Уголовного кодекса Украины.

17 мая 2018 данному лицу открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.