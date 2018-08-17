Киевская местная прокуратура №5 по материалам Оболонского управления полиции Киева зарегистрировала уголовное производство в отношении адвокатов экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

Речь идет о поведении защитников экс-президента во время заседания суда в четверг, 16 августа. Прокуратура квалифицировала действия адвокатов как «совершение препятствий к осуществлению правомерной деятельности в суде», говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса. Досудебное расследование будет осуществлять Оболонское управление полиции.

Как сообщалось, утром в четверг платные адвокаты экс-президента Виктора Януковича заблокировали зала и не пускали госзащитника Юрия Рябовола пройти в зал судебных заседаний Оболонского райсуда, где проходило рассмотрение процесса по госизмене. Прокуроры успели зачитать свое заявление, Рябовол заявил, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела.

Суд намерен продолжить прения по делу Януковича 13 сентября.

29 июня 2017 районный суд принял решение о проведении специального судебного производства по Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры просят для Януковича 15 лет за решеткой.