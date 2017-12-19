Суд разрешил проводить заочное расследование разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко.

Соответствующее решение принял судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник 18 декабря, передает Громадське.

Прокурор Андрей Перов отметил, что следствие настаивает на заочном расследовании, поскольку Онищенко скрывается от правоохранителей за рубежом. По последней информации, сейчас он находится в Испании, где также продолжается судебный процесс относительно его возможной экстрадиции.

Адвокаты Онищенко были заочного расследования.

«Такая процедура была предусмотрена для несколько иного состава преступлений. Но потом почему-то законодатель его решил расширить. Как по мне, это было ошибкой. Я прошу отказать в удовлетворении такого ходатайства», - сказал адвокат Олег Ищенко.

Ходатайство о проведении специального досудебного (заочного) расследование касается также пяти возможных пособников Онищенко. В частности, матери нардепа Инессы Кадыровой.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

15 октября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении Онищенко.

Сам Онищенко считает, что процедура заочного осуждения в отношении него невозможна.