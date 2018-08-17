также в разделеМир
В Австрии критикуют приглашение Путина на свадьбу главы МИД 35
Молдова отреагировала на провокационные учения РФ в Приднестровье 102
Под завалами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек 59
Турция оспорит пошлины США в ВТО 14
В США призвали Турцию «не испытывать терпение Трампа» 73
В Италии объявлено чрезвычайное положение 107
Правительство ФРГ одобрило законопроект о признании третьего пола 37
По пути к Меркель Путин заедет на свадьбу 156
Причиной трагедии в Генуе стал человеческий фактор 175
Путин заявил Ким Чен Ыну, что готов с ним встретиться 28
Покушение на Мадуро: В Венесуэле арестовали генерала Нацгвардии 25
Манафорт отказался свидетельствовать в суде 29
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 35 40
Мост в Генуе мог обрушиться из-за удара молнии 29
Турция будет бойкотировать американскую электронику 26
В Италии рухнул автомобильный мост, погибли 10 человек 146
Следком РФ закупает «волшебные кубы» в Китае для взлома смартфонов 42
Госструктурам США запретили закупать продукцию ряда китайских компаний 21

Американские чиновники в сфере обороны отложили военный парад, который планировали провести в Вашингтоне ко Дню ветеранов в ноябре этого года. Об этом сообщает ВВС Украина.

Сначала его задумали в честь столетия с конца Первой мировой войны.

Однако официальный представитель Пентагона заявил, что мероприятие отложили минимум на год.

По предварительным данным, оно может стоить около 90 млн долларов – а это в три раза больше первоначальной стоимости.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал это событие после наблюдения за военным парадом ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году.

Спикер Пентагона Роб Маннинг заявил, что Министерство обороны и Белый дом согласились изучить возможность его проведения в 2019 году.

Ранее американский чиновник сообщил агентству AFP, что оценка парада выросла до 92 млн долларов.

В феврале бюджетный комитет озвучивал стоимость в пределах 10-30 млн долларов.

Члены Демократической партии так же скептически отнеслись к этой идее.

Конгрессмен Джим Макгуверн в Twitter заявил, что это «абсурдный перевод денег»и добавил, Дональд Трамп «действует более диктатор, чем президент».

Пентагон информировал, что парад должен был стартовать из Белого дома и двигаться к Капитолию. В конце планировали привлечь «тяжелый воздушный компонент».

Основное внимание было сосредоточить на заслугах ветеранов США различных войн.

Некоторые пользователи социальных сетей сомневались в целесообразности парада и обращали внимание на то, средства лучше направить на помощь ветеранам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги