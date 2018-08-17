Американские чиновники в сфере обороны отложили военный парад, который планировали провести в Вашингтоне ко Дню ветеранов в ноябре этого года. Об этом сообщает ВВС Украина.

Сначала его задумали в честь столетия с конца Первой мировой войны.

Однако официальный представитель Пентагона заявил, что мероприятие отложили минимум на год.

По предварительным данным, оно может стоить около 90 млн долларов – а это в три раза больше первоначальной стоимости.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал это событие после наблюдения за военным парадом ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году.

Спикер Пентагона Роб Маннинг заявил, что Министерство обороны и Белый дом согласились изучить возможность его проведения в 2019 году.

Ранее американский чиновник сообщил агентству AFP, что оценка парада выросла до 92 млн долларов.

В феврале бюджетный комитет озвучивал стоимость в пределах 10-30 млн долларов.

Члены Демократической партии так же скептически отнеслись к этой идее.

Конгрессмен Джим Макгуверн в Twitter заявил, что это «абсурдный перевод денег»и добавил, Дональд Трамп «действует более диктатор, чем президент».

Пентагон информировал, что парад должен был стартовать из Белого дома и двигаться к Капитолию. В конце планировали привлечь «тяжелый воздушный компонент».

Основное внимание было сосредоточить на заслугах ветеранов США различных войн.

Некоторые пользователи социальных сетей сомневались в целесообразности парада и обращали внимание на то, средства лучше направить на помощь ветеранам.