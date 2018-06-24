Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р., который 23 июня 2018 года совершил побег из-под стражи.

Мужчина – ранее судим Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

В рамках уголовного производства, находящегося в производстве Днепровского управления полиции, подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тыс. долларов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Злоумышленника задержали в мае текущего года. На его счету – около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей.