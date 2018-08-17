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Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО в связи с бунтом заключенных экс-бойцов спецроты «Торнадо».

Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

«Только что мне сообщили, что в Минюсте принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Это связано с событиями в Лукяновке во время этапирования в другие места лишения свободы заключенных бойцов спецроты «Торнадо». Считаю такое решение поверхностном и обобщенном. Наказание должны понести исключительно те из сотрудников СИЗО, кто действительно виноват в нарушении режима содержания заключенных», - написал он в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере. 

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

В итоги трех бойцов батальона «Торнадо», которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, других поместили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что «торнадовцы» облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировала жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бунт экс-бойцов «Торнадо» стал возможным в том числе из-за невыполнения своих обязанностей прокурором.

 
ForUm

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