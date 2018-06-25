Прокуратура Киева задержала и объявила о подозрении сотруднику Днепровского управления полиции по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

Вечером 23 июня полицейский был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство осуществляется 4 отделом процессуального руководства прокуратуры города Киева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Днепровского управления полиции 24 июня установили местонахождение Бурлаку и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура готовит материалы для объявления задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи).

Напомним, ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования.

Злоумышленника задержали в мае текущего года. На его счету – около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей.