также в разделеСтолица
В Киеве мошенник присвоил кинотеатр 139
Уроженец Луганщини за 2 года «обчистил» в Киеве 30 квартир 28
Известный «брачный аферист» сбежал из-под стражи 69
В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил 188
Завтра в Киеве могут закрыть 4 станции метро 54
Сквер у Посольства РФ в Киеве назовут в честь Немцова 45
В Киеве битами разбили микроавтобус 72
Кличко: Музей на Почтовой будет 607
В Киеве у главы Конституционного суда Литвы украли кошелек 39
На столичных Осокорках произошел масштабный пожар в киосках 952
В Киеве отделение «Ощабанка» забросали «коктейлями Молотова» 75
Кличко: Найденные на Почтовой артефакты будут сохранены 478
В киевском метро задержали пассажира с гранатой и патронами 34
Потасовка в Киевсовете: Кличко закрыл рот активистке 134
Полиция открыла два дела по факту стычек под Радой 19
В Киеве со стрельбой ограбили мужчину 84
Семь киевских пляжей получили «Голубой флаг» 44
Задержанного с автоматом под Радой отдали родителям: ему 15 лет 63

Прокуратура Киева задержала и объявила о подозрении сотруднику Днепровского управления полиции по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что указанный полицейский, в обязанности которого входит конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенному в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

Вечером 23 июня полицейский был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство осуществляется 4 отделом процессуального руководства прокуратуры города Киева.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Днепровского управления полиции 24 июня установили местонахождение Бурлаку и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура готовит материалы для объявления задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из-под стражи).

Напомним, ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования.

Злоумышленника задержали в мае текущего года. На его счету – около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги