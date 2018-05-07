У семьи одной потерпевшей мошенник выманил около 60 тысяч долларов США. Известно, что в 2013 году на Волыни мужчину уже задерживали за мошенничество - и он отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под арестом, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«К киевским правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов США», - рассказал начальник столичного главка Андрей Крищенко.

Сотрудники уголовного розыска начали комплекс оперативных мероприятий с целью установления местонахождения подозреваемого. Вскоре в Киеве оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве – 32-летнего уроженца Молдовы.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены – желающих устроить личную жизнь находилось немало.

«На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги», - сообщил оперуполномоченный уголовного розыска ГУНП в Киеве Олег Токаренко.

В последнем случае близким потерпевшей он должен был приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это – по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные – сразу сбежал.

В ходе расследования уголовного производства следователи поняли, что имеют дело с аферистом со стажем. Несколько лет назад на территории Волынской области он также обманывал людей: девушкам предлагал бракосочетание, другим – решить различные проблемы за денежное вознаграждение. Потом исчезал с деньгами потерпевших. Тогда «изобретатель» назывался высокопоставленным чиновником правоохранительных органов, а на встречи приезжал в форменной одежде и демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

В 2013 году суд признал его виновным в совершении ряда мошенничеств и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отсидев четыре года, молодой человек оказался на свободе и снова взялся выманивать деньги у доверчивых людей.

«Следователи продолжают расследование уголовного производства, начатого по части четвертой статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех пострадавших от действий злоумышленника. Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», - отметил Крищенко.

Установлено также, что мужчина официально находится в международном розыске криминальной полицией Республики Молдова за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Столичные полицейские обращаются ко всем, кто стал потерпевшим в результате действий мошенника, обращаться в милицию для дачи показаний. Телефоны: 102 и (097) 982 69 19.