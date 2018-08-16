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Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан РФ, осужденных в за тяжкие преступления против суверенитета страны, которые обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных. Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе – терроризм. Поэтому когда Кремль называет Олега Сенцова «террористом» по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине», - написала она в Facebook.

«В тесной координации с Людмилой Денисовой (омбудсмен, - ред.), МИД, СБУ, отрабатываем шаги для освобождения украинцев. Этот вопрос на постоянном контроле Президента Порошенко», - добавила Геращенко.

Украинская сторона направит представителям РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов – граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию. «Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных», - подчеркнула Геращенко.

Напомним, 15 августа восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.
ForUm

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