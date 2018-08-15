также в разделеОбщество
15 августа. Картина дня 24
Суд отменил выговор заму генпрокурора Столярчуку 9
Жизни мальчика, которого родители морили голодом, ничего не угрожает 14
Дело об убийстве Ноздровской направлено в суд 15
В ООН призвали немедленно освободить Сенцова 21
Бочковский собирается завтра выйти на работу 10
Обстрелы боевиков могут привести к закрытию КПВВ «Майорское» 21
В Украине посчитали количество аварийных мостов 20
К убийству бывшего сумского депутата может быть причастна его жена 33
Медуниверситет Богомольца заблокировали неизвестные 32
На Донетчине строят телевышку, которая будет покрывать и «ДНР» 13
«Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина перестала быть экстремистской 66
Готовившие госпереворот похитители Гончаренко вышли на свободу 20
В Крыму прекратили обслуживать карты Visa и MasterCard 24
МИД: Украинцы не погибли при обрушении моста в Генуе 21
Денисенко: В тройку лидеров президентской кампании войдет кандидат от «Оппоблока» и Медведчука 48
Комиссия не приняла два прошения о помиловании Сенцова 24
В РФ подготовились к возможному прекращению ж/д и автобусного сообщения с Украиной 49

Еще восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по  правам человека Людмила Денисова.  

«В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», - написала она в Facebook.

Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ «Черкасская исправительная колония № 62»), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ «Дрогобычская исправительная колония «40»), Владислав Гречин (ГУ «Одесское учреждение исполнения наказаний №21»), Виктор Агеев (ГУ «Роменская исправительная колония №56»), Олег Доронин (ГУ «Городищенская исправительная колония №96»), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ «Житомирское учреждение исполнения наказаний №8»).

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

«Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ», - отметила омбудсмен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

152
Теги