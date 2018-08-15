Еще восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают подавать заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», - написала она в Facebook.

Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ «Черкасская исправительная колония № 62»), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ «Дрогобычская исправительная колония «40»), Владислав Гречин (ГУ «Одесское учреждение исполнения наказаний №21»), Виктор Агеев (ГУ «Роменская исправительная колония №56»), Олег Доронин (ГУ «Городищенская исправительная колония №96»), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ «Житомирское учреждение исполнения наказаний №8»).

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

«Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ», - отметила омбудсмен.