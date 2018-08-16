Гражданин Российской Федерации Павел Черных, содержащийся в Мариупольском следственном изоляторе, обратился к президенту РФ Путину с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Он стал 15 заключенным, обратившимся к Путину.

Напомним, 15 августа восемь граждан РФ написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

16 августа еще трое граждан РФ попросили Путина обменять их.

Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан РФ, осужденных за тяжкие преступления против суверенитета страны, которые обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных.