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По мнению известного эксперта Дмитрия Джангирова, фильм об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе следует дополнить новыми сценами, повествующими о тех, кто писал доносы и обличал поэта в антисоветской деятельности.

«Что же касается сценария фильма о Василии Стусе, то лично я его не читал, но осуждаю отсутствие в нем ключевой сцены – написание коллегами-писателями доноса на имя главы КГБ СССР, запустившего судебный маховик, который привел к очередному сроку и гибели поэта», – пишет Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook.

Он убежден, что именно этот донос придал делу общесоюзный статус и предопределил приговор Василию Стусу: «Если бы не было яворивских, павлычек и прочих, то Стусу не понадобился бы адвокат».

Джангиров обращает внимание общественности на тот факт, что «если советский адвокат не мог отказаться от участия в политическом процессе, то и советский писатель при открытом обсуждении был обязан осудить "украинского буржуазного националиста"». «НО!.. Писать доносы на имя главы КГБ СССР НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЛ! Это был исключительно душевный порыв. И я считаю, что этот порыв достоин отдельной сцены в будущем фильме о Василии Стусе. И если уж переснимать фильм, как того требуют Гройсман, Ильенко и прочие "активисты", почуявшие такой соблазнительный запах 37-го года, то начинать надо со сцен доносов и анонимок», – считает Джангиров.
ForUm

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