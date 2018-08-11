также в разделеОбщество
Филипп Киркоров: Оксана, танцуй! Радуй своих многомиллионных поклонников! 79
В РФ заявляют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное 15
Под Волновахой задержали троих пособников боевиков 21
В «Укрзализныце» рассказали, сколько заработали на поездах в РФ 35
Адвокат: Сенцову угрожает постепенный отказ внутренних органов 44
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение военной техники из РФ на Донбасс 50
Луценко: Прокуроры не пришли в суд по делу Кернеса из-за болезни 37
10 августа. Картина дня 38
В Херсоне обнаружено российское судно из санкционного списка СНБО 311
Сытник: О «жучке» в кабинете Холодницкого знали только 3 детектива НАБУ 53
Минюст: Сотрудники Лукьяновского СИЗО помогали торнадовцам 38
Луценко: Закрывший дело Кернеса судья ответит за неправомерное решение 25
Смертельное ДТП на Запорожье: полиция задержала водителя грузовика 86
Врачи провели у Сенцова длительный консилиум 38
СБУ не расследует возможные преступления Костенко 23
Мать Балуха о его состоянии: Ничего хорошего, один скелет 19
Суд арестовал Тамразова 38
Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» на «1+1» 47

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил руководителям Минкультуры и Госкино сделать все возможное, чтобы в фильме о Василии Стусе история была подана «честно, полностью и без искажений». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«О ситуации со съемками фильма о Василие Стусе. Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-либо. Мы не должны с этим мириться», – написал он

Гройсман поручил руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность для обсуждения картины. «Чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса - была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести!» – подытожил премьер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги