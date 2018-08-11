Премьер-министр Владимир Гройсман поручил руководителям Минкультуры и Госкино сделать все возможное, чтобы в фильме о Василии Стусе история была подана «честно, полностью и без искажений». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«О ситуации со съемками фильма о Василие Стусе. Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-либо. Мы не должны с этим мириться», – написал он

Гройсман поручил руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность для обсуждения картины. «Чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса - была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести!» – подытожил премьер.